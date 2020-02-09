Bolu'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Bolu'da eğitime kar engeli

6 saat önce

BOLU'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Bolu'da eğitime kar engeli, System.String[]

BOLU'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Kent genelinde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ümit, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu merkez dahil tüm ilçelerimiz ve köylerimizde okullarımız 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gerekçelerle ve aynı gün idari izinli sayılmıştır" dedi.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:11 Kaynak: DHA
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