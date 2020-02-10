Bolu'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Bolu'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Bolu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Bolu'da eğitime kar engeli, System.String[]

Bolu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde kar yağışı, il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı ulaşımda aksaklıkların meydana gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:04 Kaynak: AA
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