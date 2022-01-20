Bolu'da eğitime kar engeli - Son Dakika

öğretime yarın ara verildi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.Öte yandan, Düzce Valiliği de oluşabilecek buzlanma ve don olaylarını göz önünde bulundurarak yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verdi.