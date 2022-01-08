Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bolu'da, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Abant Tabiat Parkı'ndan D-100 kara yolu istikametine seyreden Özlem Kayıkçı idaresindeki 34 EL 2924 plakalı otomobil, Abant Kavşağı'na yaklaşık 1 kilometre kala yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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