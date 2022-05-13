Bolu'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı - Son Dakika
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Bolu'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı

13.05.2022 16:42
Bolu'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı

Bolu'da emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, kaza anında emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

Bolu'da emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, kaza anında emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için Kent Meydanı'nda emniyet kemeri simülasyon aracı kuruldu.

Emniyet kemerinin önemi öğrencilere ve meydandaki vatandaşlara simülasyon aracıyla uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün "Bir Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla düzenlediği etkinlikte trafikte emniyet kemeri ve kurallara uymanın önemine işaret edildi.

Emniyet kemerinin önemini anlatmak için kurulan simülasyon aracına bindirilen öğrenci ve vatandaşlara, kaza anında araç içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklar ile ters dönen araçta emniyet kemerinin hayat kurtardığı gösterildi.

Kurulan düzenekte 360 derece dönebilen araca binen vatandaşlar, emniyet kemeri takılı ve emniyet kemeri takmadan yaşanan kaza anını birebir yaşadı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ve AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş da simülasyon aracını ziyaret etti.

Ümit, burada yaptığı açıklamada, araçta mutlaka ön ve arka koltuklarda emniyet kemerinin takılmasına vurgu yaptı.

Güvenli trafik ve sürüş için yapılması gerekenleri anlatan Ümit, "Araçta kesinlikle sigara kullanmıyoruz, telefon konuşması yapmıyoruz. Özellikle sürücüler olarak kafamızı, aklımızı başka şeylerle meşgul etmiyoruz. Hem ön hem de arka koltukta emniyet kemeri olması gerekiyor. Emniyet kemerinin nelere mal olduğunu yavaş çekimde gördük." şeklinde konuştu.

Ümit, sürücülerin ve yolcuların gidecekleri yere güvenle gidebilmesi için takip mesafesi, hatalı sollama, kendi şeridini kullanma, dinlenerek hareket etme gibi kurallara da riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı - Son Dakika


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