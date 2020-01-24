Son Dakika › Güncel › Bolu'da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin - Son Dakika
Bolu'da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin
18 dakika önce
Bolu'da görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 1 gün idari izinli sayıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:48 Kaynak: AA
Bolu'da görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 1 gün idari izinli sayıldığı bildirildi.
Bolu Valiliği'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 24 Ocak 2020 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılması uygun görüldüğü duyuruldu.
Son Dakika Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı