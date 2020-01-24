Bolu'da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin - Son Dakika

Bolu'da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin

18 dakika önce

Bolu'da görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 1 gün idari izinli sayıldığı bildirildi.

Bolu'da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin, System.String[]

Bolu'da görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 1 gün idari izinli sayıldığı bildirildi.

Bolu Valiliği'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 24 Ocak 2020 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılması uygun görüldüğü duyuruldu.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:48 Kaynak: AA
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