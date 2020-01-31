Bolu'da, engelli ve hamilelere kar izni - Son Dakika

Bolu'da, gün boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlara 1 gün idari izin verildi.



Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam etti. Gece saatlerinde şehir merkezi ve ilçelerde de başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamileler için 1 günlük idari izin verildi.



Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle ilimiz geneli merkez, ilçe ve köylerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 31 Ocak 2020 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı. - BOLU