Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaralamakla suçlanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaralamakla suçlanan zanlı tutuklandı

27.07.2022 10:42
Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaralamakla suçlanan zanlı tutuklandı

Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Orhan A. (32) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 25 Temmuz'da gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde yaşayan eşi B.A'nın yanına gitti.

Evde çıkan tartışma sonucu eşini darbederek bıçakla yaralayan Orhan A. kaçtı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Orhan A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaralamakla suçlanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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