Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

7 saat önce

Bolu Belediyesi tarafından pazar yerinde bulunan esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Bolu'da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı, System.String[]

Bolu Belediyesi tarafından pazar yerinde bulunan esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.


Geçtiğimiz hafta İdlib'de 34 Mehmetçiğin şehit olması üzerine Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa Türk Bayrağı dağıtıldı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan tarafından dağıtılan Türk bayraklarını iş yerlerine asan esnaflar, pazar yerini bayraklarla donattı. Duyarlı çalışma kapsamında belediye binasını ve caddede bulunan birçok nokta da Türk bayraklarıyla donatıldı. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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