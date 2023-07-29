Bolu'da Esrarengiz Kazı Gizliliğini Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da Esrarengiz Kazı Gizliliğini Koruyor

29.07.2023 18:38

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aydır Sıtkı Toy'a ait ahırda yürütülen gizemli kazı çalışması gizliliğini koruyor. Köylüler kazı alanında altın olabileceğini, bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığını ve bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduklarını ifade etti.

Bolu'da esrarengiz kazı gizliliğini koruyor

Köylüler konuştu: Altın olduğu söyleniyor. Bizi yaklaştırmıyorlar"

"Bir evin altından diğerine doğru kazı yapılıyor"

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aydır Sıtkı Toy'a ait ahırda yürütülen gizemli kazı çalışması gizliliğini koruyor. Köylüler kazı alanında altın olabileceğini, bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığını ve bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduklarını ifade etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde Sıtkı Toy'a ait ahırda Nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğünden 15 maden işçisi getirildi. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aydır yerin metrelerce altına indi. Ahır içerisinde büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemini sürdürüyor.

"Bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduk"

Kovucak köyünde yaşayan ve konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen 80 yaşındaki adam, "Hiçbir şey bilmiyorum. Kazıyla ilgili bilgi vermiyorlar ve kimsenin oraya yaklaşmasına izin vermiyorlar" dedi.

"Evin altından yan tarafta bulunan diğer kişinin evinin altına doğru kazıyorlarmış"

Hazine olduğu söylentilerini duyduğunu dile getiren İskender Beşlioğlu, "Zonguldak'tan madenciler gelmiş. Evin altını kazıyorlarmış. 'Hazine varmış' diyorlar. Alana girip göremedik ama kazdıklarını duyduk. Alana kimseyi sokmuyorlar. Bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduk" ifadelerini kullandı.

"Önceki yıllarda kazı alanına yakın bir alanda lahit mezar bulunmuş"

Önceki yıllarda da kazı alanına çok yakın bir bölgede yapılan yol çalışmasında lahit mezar bulunduğunu ifade eden Beşlioğlu, "Kapaklı mezar çıkarmışlardı. Onu da alıp götürdüler. Biz de o zaman yol kenarında görmüştük. Son zamanda da Sıtkı'nın ahırının kazıldığını duyduk. Oraya da kimseyi sokmuyorlar." dedi.

"Altın olduğu söyleniyor"

Bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığını ifade eden Mehmet Kapucu "Duyduğumuza göre maden işçileri gelmiş. Altın olduğu söyleniyor. Bizi yaklaştırmıyorlar. Yoldan gelip geçerken görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Esrarengiz Kazı Gizliliğini Koruyor - Son Dakika


Son Dakika
19:26 Japon Adam, Ultra-Gerçekçi Köpek Kostümüyle Arkadaşlarından Saklanıyor
19:22 Köpek olmak için 403 bin TL harcayan adamın ilk kez sokağa gezdirilmeye çıkarıldığı anlar
18:14 Ukrayna'nın Rusya'da Kuzey Kore'ye ait roketleri kullandığı iddiası
18:12 Putin sırtından vuruldu! Ukrayna'da Rus askerlerini öldüren roketler Kuzey Kore'ye ait çıktı
17:52 Beşiktaş'ta Taksici Müşterisine Saldırdı
17:49 İstanbul'da taksimetreyi açmadan fazla ücret isteyen taksici, görüntülendiğini anlayınca müşteriyi darp etti
17:42 Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 ölü, 115 yaralı
17:39 Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 ölü, 115 yaralı
16:55 Ali Koç, Jorge Jesus'u eleştirdi: Hayatında 3'lü oynamayan hoca 3'lü oynamaya başladı
16:49 Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmayan Ali Koç, Jesus'u da boş geçmedi: Hayatında 3'lü oynamayan hoca 3'lü oynamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2023 19:43:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Esrarengiz Kazı Gizliliğini Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement