Son Dakika Haberleri: Bolu'da Esrarla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Bolu'da Esrarla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

12 saat önce

Bolu'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da Esrarla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Bolu'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uygulama yaptı.

Uygulamada 59 gram esrar yakalanan S.O.M. (29) ve E.A. (29), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:10 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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