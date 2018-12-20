Bolu'da Esrarla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
12 saat önce
Bolu'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alına alınan 2 kişi tutuklandı.
Bolu
'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent genelinde uygulama yaptı.
Uygulamada 59 gram esrar yakalanan S.O.M. (29) ve E.A. (29), gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:10 Kaynak: AA
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