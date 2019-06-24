Son Dakika Haberleri: Bolu'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bolu'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

42 dakika önce

Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 436 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı, System.String[]
Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 436 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan Barış A. (21) ve Ahmet B.'nin (21) hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahısların üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 1 kilo 436 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
Polis, Bolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gölcük Tabiat Parkı'nda 7 milyon liraya yapılan bungalovlar sökülecek Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 23:55:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]