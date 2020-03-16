Bolu'da, esrarla yakalanan karı koca gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, esrarla yakalanan karı koca gözaltına alındı - Son Dakika

Bolu'da, esrarla yakalanan karı koca gözaltına alındı

6 saat önce

Bolu'da, polis ekiplerinin bir otomobile yaptıkları operasyonda 13 kilo 450 gram esrarla yakalanan karı koca gözaltına alındı.

Bolu'da, esrarla yakalanan karı koca gözaltına alındı, System.String[]

Bolu'da, polis ekiplerinin bir otomobile yaptıkları operasyonda 13 kilo 450 gram esrarla yakalanan karı koca gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.


Yapılan aramalarda 25 adet pet şişe içerisinde toplam 13 kilo 450 gram esrar yakalandı. Araçta bulunan grafik tasarımcısı N.K. ve ev hanımı eşi G.K. gözaltına alındı.


İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BOLU

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
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