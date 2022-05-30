Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde et yüklü kamyonun kasasında 4 kilo 956 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda et yüklü kamyon durduruldu.
Araçta yapılan aramada, etlerin bulunduğu kasada 4 kilo 956 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü N.K. (26) ile kamyondaki M.S.A. (19), M.H.Ö. (37) ve M.C.Ö. (28), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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