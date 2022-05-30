Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi

30.05.2022 13:27

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde et yüklü kamyonun kasasında 4 kilo 956 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde et yüklü kamyonun kasasında 4 kilo 956 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda et yüklü kamyon durduruldu.

Araçta yapılan aramada, etlerin bulunduğu kasada 4 kilo 956 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü N.K. (26) ile kamyondaki M.S.A. (19), M.H.Ö. (37) ve M.C.Ö. (28), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi
Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi
Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi
Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi
Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi
Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi
Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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