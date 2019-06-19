Son Dakika Haberleri: Bolu'da etkili olan sağanak D100'ü trafiğe kapattı
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Bolu'da etkili olan sağanak D100'ü trafiğe kapattı

1 saat önce

Bolu'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile D100 Karayolu trafiğe kapanırken, bir köy yolu da sel sularına teslim oldu.

Bolu'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile D100 Karayolu trafiğe kapanırken, bir köy yolu da sel sularına teslim oldu. Bolu'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur, sele neden oldu. Etkili olan sağanak yağış nedeni ile D 100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başladı. Selin etkili olduğu bölgelerde de dereler taştı. Merkeze bağlı Rüzgarlar Köyü'ne ulaşımın sağlandığı yol da sel nedeni ile trafiğe kapandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rüzgarlar Köyü Muhtarı İrfan Afacan, yaşanan sel sebebi ile herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirterek, durumu yetkilere bildirdiklerini ve çalışma yapılacağını söyledi.
(Faruk Çidem/İHA)
Bolu'da etkili olan sağanak D100'ü trafiğe kapattı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
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