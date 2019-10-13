Son Dakika Haberleri: Bolu'da ev, ahır, samanlık ve odunluk yangını
Son Dakika Güncel Bolu'da ev, ahır, samanlık ve odunluk yangını

Bolu'da ev, ahır, samanlık ve odunluk yangını

1 saat önce

Bolu'da ev, ahır, samanlık ve odunluk yangınıBOLU'da, Çaygökpınar köyünde İsmail Özmen'e ait ev, ahır, samanlık ve odunluk çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da ev, ahır, samanlık ve odunluk yangını

BOLU'da, Çaygökpınar köyünde İsmail Özmen'e ait ev, ahır, samanlık ve odunluk çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Eşi ve 3 torunuyla birlikte yaşayan İsmail Özmen'e ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yan yana bulunan ahır, odunluk ve eve de sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köylüler de çalışmalara yardım etti. Bazı köylüler ise yangını panikle izledi. Evde bulunan eşyaların bir bölümü yanmaması için dışarıya çıkarıldı. Köylüler, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine ayran ikram etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bolu'da ev, ahır, samanlık ve odunluk yangını

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
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