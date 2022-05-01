Bolu'da ev hanımının yaptığı ev baklavalarına bayram öncesi yoğun talep - Son Dakika
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Bolu'da ev hanımının yaptığı ev baklavalarına bayram öncesi yoğun talep

01.05.2022 15:43
Bolu'da ev hanımının yaptığı ev baklavalarına bayram öncesi yoğun talep

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan ev hanımı Hacer Sarıcaer, Ramazan Bayramı öncesi ev baklavası siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan ev hanımı Hacer Sarıcaer, Ramazan Bayramı öncesi ev baklavası siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Sarıcaer, bayramlarda ve özel günlerde baklava yaparak hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de ev hanımlarına destek oluyor.

Başta ilçe ve köyler olmak üzere İstanbul, Ankara ve Bolu'dan yoğun sipariş alan Sarıcaer, evinin mutfağında 15 günde 99 tepsi ev baklavası yaptı.

Sarıcaer, AA muhabirine, ev baklavalarının çok beğeni aldığını belirterek, "Gün geçtikçe aranan bir baklavacı oldum. İşimi severek, baklavaları güler yüz ve neşe katarak yapıyorum." dedi.

Su böreği de yaptığını dile getiren Sarıcaer, "İstek üzerine her şeyi yapmaya çalışıyorum. Tamamı el ile yapılmaktadır, kesinlikle makine işimiz yoktur. Pişirmesi, tatlandırması bize aittir." diye konuştu.

Boş zamanlarında eşine yardım ettiğini anlatan İsmail Sarıcaer ise "Eşim işini severek yapıyor, baklavalara sevgisini katıyor. Herkes çok mutlu." ifadesini kullandı.

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Ramazan Bayramı, Mudurnu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da ev hanımının yaptığı ev baklavalarına bayram öncesi yoğun talep - Son Dakika


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