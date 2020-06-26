Bolu'da ev ve iş yerlerine dadanan hırsızlar yürüyüşlerinden tanınarak yakalandı - Son Dakika

Bolu'da girdikleri bir daireden 10 bin lira değerinde eşya ve nakit para çalan iki kadın hırsız, kendilerini yürüyüşlerinden tanıyan polis ekiplerinin dikkati sonucu suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezinde son 1 haftada çok sayıda evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapıldığı belirtilen evlerin çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yürüyüş şekillerinden tespit ettikleri 1 çocuk ve 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde Karamanlı Mahallesi Şen Sokak üzerinde bulunan bir apartmana şüpheli 3 kişinin girdiği ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, apartmandan çıktıktan sonra kaçmaya çalışan 1 çocuk ve 2 kadını yakaladı. Kadınların üst aramalarında 10 bin lira değerinde eşya ve nakit para ele geçirildi.



Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.G. (28) ve E.G. (25) adliyeye sevk edilirken, hırsızlık olayına karışan N.U. (15) Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BOLU