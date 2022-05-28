BOLU'DA, EV VE ODUNLUK YANDI - Son Dakika
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BOLU'DA, EV VE ODUNLUK YANDI

28.05.2022 16:02

BOLU'da, çıkan yangında bir ev ve bahçesinde bulunan odunlukta hasar gördü.

BOLU'da, çıkan yangında bir ev ve bahçesinde bulunan odunlukta hasar gördü.

Yangın, saat 14.00'de Yukarı Soku Mahallesi 785'nci Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çamlıoğlu'na ait evin bahçesinde bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede eve sıçradı. Evde yaşayanlar dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BOLU'DA, EV VE ODUNLUK YANDI
BOLU'DA, EV VE ODUNLUK YANDI
BOLU'DA, EV VE ODUNLUK YANDI
BOLU'DA, EV VE ODUNLUK YANDI

YORUMLAR
500
Dere içerisindeki ağaçlar yandı Dere içerisindeki ağaçlar yandı Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: DHA

Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOLU'DA, EV VE ODUNLUK YANDI - Son Dakika


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