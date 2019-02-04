Bolu'da Ev Yangını
1 saat önce
Bolu'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bolu'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yukarısoku Mahallesi'nde İrfan Kasapoğlu'na ait iki katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:58 Kaynak: AA
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