Son Dakika Haberleri: Bolu'da Ev Yangını

Bolu'da Ev Yangını

34 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Beyderesi köyüne bağlı Alanbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Ali Keskin'in (61) 2 katlı ahşap evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evin alt katındaki ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan ise köy sakinleri tarafından kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Ali Keskin, Mudurnu, Bolu, Güncel
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