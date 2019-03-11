Son Dakika Haberleri: Bolu'da Ev Yangını

Bolu'da Ev Yangını

18 dakika önce

Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev, odunluk ve samanlık yandı.

Bolu'da Ev Yangını, System.String[]
Bolu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev, odunluk ve samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi Yamaklar Sokak'ta Yusuf Özay'ın, eşi Makbule ve oğlu Emre Özay ile yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan odunluk ve samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yusuf Özay'ın, itfaiye ekiplerine evde oğlunun düğünü için biriktirdiği 16 bin liranın olduğunu söylemesi üzerine, ekipler tarif edilen odaya girerek parayı aldı. Daha sonra para Özay ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:36 Kaynak: AA

İtfaiye, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı Bolu Ev Yangınında İtfaiye Eri Düğün Parasını Yanmaktan Kurtardı

Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum! THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 09:54:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]