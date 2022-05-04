Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

04.05.2022 15:56

Son dakika 3. sayfa haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı Bolu'da, tek katlı betonarme evin yatak odasında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

BOLU - Bolu'da, tek katlı betonarme evin yatak odasında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Salıbeyler Mahallesi 1041 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Seyrek'e ait tek katlı betonarme evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören Seyrek'in ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Müşerref Güngör, Sıla Aktaş ve Gülşen Seyrek olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yangında evin yatak odasında maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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İtfaiye, Yangın, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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