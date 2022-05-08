Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

08.05.2022 22:15

Son dakika haber: Bolu'da evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bolu'da evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Yeniçaydurt Köyü'nde yaşayan E.Ç.'ye ait iki katlı betonarme evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi ve köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 2 katlı evin çatı katında hasar oluştu.

Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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