Bolu'da evde kalan site sakinlerine müzik eşliğinde spor yaptırdılar - Son Dakika

Bolu'da evde kalan site sakinlerine müzik eşliğinde spor yaptırdılar

Türk bayraklarıyla donatılan apartmanlardan 19 Mayıs kutlaması

BOLU - Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türk bayraklarıyla donatılan bir sitede vatandaşlar müzik eşliğinde spor yaptı.

Bolu'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenledi. Karaçayır mahallesinde bulunan ve Türk bayraklarıyla donatılan siteye giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, okunan İstiklal Marşı'nın ardından müzik eşliğinde sitede yaşayanlara spor yaptırdı.

Sitenin en yaşlısı olan 87 yaşındaki Osman Mayda'nın şiir okuduğu etkinlikte 7'den 70'e tüm vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.