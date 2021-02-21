Bolu'da, evde kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika
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Bolu'da, evde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

21.02.2021 18:16

BOLU'da, kumar oynanan bir eve yapılan baskında 4 kişiye 4 bin 800 TL para cezası kesildi.

BOLU'da, kumar oynanan bir eve yapılan baskında 4 kişiye 4 bin 800 TL para cezası kesildi.

Bolu Karamanlı Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığını tespit eden polis, baskın yaptı. Kumar oynayan 4 kişiye 'Emre aykırı davranış ve sosyal mesafeye uyulmaması' suçlarından toplam 4 bin 800 TL ceza kesildi. Ayrıca, kumar oynatılan evin sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
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