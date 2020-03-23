Son Dakika › Güncel › Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor - Son Dakika
Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor
6 saat önce
BOLU Valiliği'nce oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.
BOLU Valiliği'nce oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.
Bolu Valiliği'nin, sokağa çıkması yasaklanan, tek başına yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu' göree başladı. Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların Alo 112-155 ve 156 hatlarına ilettikleri talepleri, 'Vefa Sosyal Destek Grupları'na iletiliyor. Vefa grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak, evlerine götürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:47 Kaynak: DHA
Son Dakika Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin oparasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler