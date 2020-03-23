Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor - Son Dakika
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Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor

6 saat önce

BOLU Valiliği'nce oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor, System.String[]

BOLU Valiliği'nce oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Bolu Valiliği'nin, sokağa çıkması yasaklanan, tek başına yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu' göree başladı. Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların Alo 112-155 ve 156 hatlarına ilettikleri talepleri, 'Vefa Sosyal Destek Grupları'na iletiliyor. Vefa grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak, evlerine götürüyor.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:47 Kaynak: DHA

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