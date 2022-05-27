Bolu'da fabrikanın deposunda 2 tilki yavrusu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da fabrikanın deposunda 2 tilki yavrusu bulundu

27.05.2022 14:47
Bolu'da fabrikanın deposunda 2 tilki yavrusu bulundu

Bolu'da, fabrikanın deposunda bulunan 2 tilki yavrusu, annelerinin olduğu değerlendirilen ormanlık alana bırakılacak.

Bolu'da, fabrikanın deposunda bulunan 2 tilki yavrusu, annelerinin olduğu değerlendirilen ormanlık alana bırakılacak.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kontraplak fabrikasının depo kısmında düzenleme yapan çalışanlar, 2 tilki yavrusuyla karşılaştı.

Fabrika yetkilileri, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tilki yavrularını yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Tilki yavruları, annelerinin olduğu değerlendirilen fabrikanın arkasındaki ormanlık alana bırakılacak.

YORUMLAR
500
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı Çoban, yıkanmak için girdiği gölette boğuldu Çoban, yıkanmak için girdiği gölette boğuldu
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da fabrikanın deposunda 2 tilki yavrusu bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:36 "Pakize Suda öldü" iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor
14:29 Selçuk Bayraktar'dan SİHA'larla fethedilen Şuşa'dan mesaj: Yüksek teknoloji eserinin böylesine anlamlı bir muharebede kullanılması büyük şeref
14:20 Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14:18 Şişli'de 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar çıktı! Müzisyen arkasında intihar notu bırakmış: Artık yaşamamın anlamı yok
14:08 Heyelanla birlikte köyün ortasına düşen taşın Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı
14:00 İnce, Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para
13:53 Hakan Ural'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Z kuşağı oy kullanmasın
13:40 Şişli'de eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın İBB çalışanı çıktı, İBB Başkanı İmamoğlu başsağlığı mesajı paylaştı: Çok acılı ve öfkeliyiz
13:10 Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
12:52 Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 14:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da fabrikanın deposunda 2 tilki yavrusu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement