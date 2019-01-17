Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fetö Evine Operasyon 4 Gözaltı

Bolu'da Fetö Evine Operasyon 4 Gözaltı

1 saat önce

Bolu'da FETÖ evine operasyon 4 gözaltıBOLU,(DHA), BOLU'da, FETÖPDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ soruşturması kapsamında aranan iki şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da FETÖ evine operasyon 4 gözaltı

BOLU,(DHA), BOLU'da, FETÖPDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ soruşturması kapsamında aranan iki şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak üzerinde FETÖ'ye ait 'gaybubet' evinde örgüt üyelerinin saklandığının tespit edildi. Sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eve operasyon düzenledi. FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli ile daha önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve soruşturma geçiren bir şüphelinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve dijital cihazlar ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarında sim kartlarının olmaması dikkat çekti. Şüphelilerin örgüt üyeleriyle internet üzerindeki programlar aracılığıyla görüştükleri belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen delillere el konulurken E.O., İ.E., V.Y. ve H.K. emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

DHA, Bolu, Güncel
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