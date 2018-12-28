Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fetö'nün "Askeri Mahrem İmam" Yapılanması Davası

Bolu'da Fetö'nün "Askeri Mahrem İmam" Yapılanması Davası

1 saat önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem imam" yapılanması içerisinde olduğu iddiasıyla biri firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu'da Fetö'nün
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem imam" yapılanması içerisinde olduğu iddiasıyla biri firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar O.D. ve M.M. ile tutuklu sanıklar Fatih Özdemir, Recep Batur, Hasan Salbaş ve avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilmesi gereken M.A'ya ulaşılamadığı belirtildi.

Bazı sanıkların dijital inceleme raporlarının mahkemeye ulaştığı açıklanan duruşmada, tutuklu sanıklardan bazılarının, 2017'nin ortalarına kadar elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine talimat verdiği iddia edilen "herkül.org" isimli internet sitesini ziyaret ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Daha sonra söz verilen cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İddia makamı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar yıla kadar cezalandırılmalarını istedi.

Söz verilen sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve 2 tanığın dinlenilmesini kararlaştırarak, esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için duruşmayı 19 Şubat 2019'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:38 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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