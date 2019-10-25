Son Dakika Haberleri: Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaybubet evinde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

14 dakika önce

Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaybubet evinde yakalandıBOLU - Bolu'da polis ekiplerince yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün küçük bölge sorumlusu olduğu belirlenen F.K.Y. adlı kadın, ailesiyle birlikte kaldığı "Gaybubet" evinde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

BOLU - Bolu'da polis ekiplerince yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün küçük bölge sorumlusu olduğu belirlenen F.K.Y. adlı kadın, ailesiyle birlikte kaldığı "Gaybubet" evinde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, örgüte ait özel bir eğitim kurumunda çalışan FETÖ şüphelisi F.K.Y.hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından şahsın yakalanması için Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da belirle nen gaybubet evine baskın düzenledi. Ailesiyle birlikte kaldığı evde gözaltına alınan F.K.Y.'nin Bolu Küçük Bölge sorumlu olduğu, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya hesabına para yatırdığı belirlendi.

Bolu'ya getirilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli F.K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
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