Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fetö'nün Hücre Evine Operasyon

Bolu'da Fetö'nün Hücre Evine Operasyon

1 saat önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 4 şüpheli saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı.

Bolu'da Fetö'nün Hücre Evine Operasyon, System.String[]
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 4 şüpheli saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan V.Y. ile İ.E'nin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde, şüphelilerin FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede olduğu belirlendi.

Siteye düzenlenen operasyonda, V.Y. ve İ.E. ile evdeki E.O. ve A.H.K. de gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi olan şüphelilerden birinin örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı ve diğer 3 şüpheli haklarında daha önceden işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, tablet bilgisayar ve hafıza kartı ile taşıyıcı bellek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında soruşturma yürütülen illere gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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