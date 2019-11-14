Son Dakika Haberleri: Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede
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Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede

6 saat önce

BOLU merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede, System.String[]

BOLU merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay ile açığa alınan 1 kurmay albay, mahrem imam 1 öğretmen, Bylock kullanıcısı 3 kişi ve daha önceden terör örgütüne ait kurumda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., M.A., N.K., Ö.K., R.G., V.Y., N.K., S.Ö., S.A., E.Ö. ve A.Y. adliyeye sevk edildi. Firari bir şüpheli için ise arama çalışmaları sürüyor.


Bolu, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:35 Kaynak: DHA
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