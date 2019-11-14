Son Dakika Haberleri: Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede (2)
Son Dakika Güncel Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede (2)

7 saat önce

3 KİŞİ TUTUKLANDIBolu merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişiden Serdar Ö., Nail K. ve Nurettin K. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede (2), System.String[]

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişiden Serdar Ö., Nail K. ve Nurettin K. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bolu, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:28 Kaynak: DHA
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