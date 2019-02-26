Bolu'da, Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
Bolu merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu
merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve Bylock kullanıcısı 4 sivil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Bolu Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli Edirne
, Hakkari
, Gaziantep
, İstanbul
ve Ankara
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan 10'u gözaltına alınırken 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:58 Kaynak: İHA
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