Son Dakika Haberleri: Bolu'da, Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Bolu'da, Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

Bolu merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da, Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Bolu merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve Bylock kullanıcısı 4 sivil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan 10'u gözaltına alınırken 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Bolu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da, Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]