Bolu'da, Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı
2 saat önce
Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında muvazzaf asker ve FETÖ imamlarının olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında muvazzaf asker ve FETÖ imamlarının olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında muvazzaf asker ve FETÖ imamlarının olduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:30 Kaynak: İHA
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