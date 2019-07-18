Bolu'da, FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
17 dakika önce
Bolu merkezli 2 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
merkezli 2 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fetulahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında K.O. (43) ve M.B. (35) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan K.O ve bylock kullanıcısı kadın M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ankara
'da öğretmenlik yaptığı belirlenen M.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. K.O. ise, kendi isteğiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU
Ünlü lokantacı İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası verildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine 12'şer yıl hapis! Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamenin detayları ortaya çıktı İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı!