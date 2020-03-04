Bolu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bolu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında 2015 yılında Polis Akademisinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün "mahrem imamları" ile irtibat kurduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. İfadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirilen şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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