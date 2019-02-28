Bolu'da Fetö Operasyonunda 12 Şüpheli Adliyede

Bolu'da FETÖ operasyonunda 12 şüpheli adliyedeBolu merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ operasyonunda 12 şüpheli adliyede



Bolu merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve 4 Bylock kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yakalama kararı olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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