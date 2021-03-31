Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede - Son Dakika

BOLU merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile eski astsubay Y.E.Y.'yi Bolu'da, görevden uzaklaştırılan astsubay E.G.'yi Balıkesir'de, aktif görevdeki uzman çavuş H.Ç.'yi Gaziantep'te, herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K.'yi Edirne'de, aktif görevdeki uzman çavuş K.G.'yi de Ankara'da yakaladı. Bolu'ya getirilen 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.