Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, haklarında dava açılan 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan ve açığa alınan tutuksuz astsubaylar ile avukatları katıldı.



Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık İ.K, savunmasında, kendisinin lise döneminde ders çalışmaya gittiği örgüt evindeki kişilerin yönlendirmesi ile biraz da kendi isteklerinin sonucunda askeri okula hazırlandığını söyledi.



Kendisiyle sohbetlere giden birkaç arkadaşıyla hazırlık kampına alındıklarını aktaran İ.K, lise yıllarından itibaren yapı ile yakınlaşmış olmasının dini duyguları ve ideolojisinin bu yapı ile yakın olmasından kaynaklandığını belirtti.



İ.K, okula gittiğinde kendisiyle ilgilenen bütün bölüm ve takım komutanlarının da FETÖ/PDY yapılanması içinde olduğunun açık olduğuna dikkat çekerek, "Okuldaki komutanlar, yapıya dahil olduklarını bize göstermek amacıyla bazı argümanlar kullanarak yapıda tanıdığımız kişiler hakkında konuşuyorlardı. Bu da bizim korkmamıza ve ayrılmamızı engellemeye neden oluyordu. Biz 17-25 Aralık döneminde yapının gerçek yüzünü gördük. Ama bir anda kopmamız mümkün olmadı. Çünkü okuduğumuz okuldaki komutanlarımızın yüzde 90'ı onlardandı. Zaten darbe girişiminden sonra bunların hepsi ihraç edildi." dedi.



Tutuksuz sanık O.K de lise döneminde kendilerine askeri okullar ile ilgili tavsiyeler verildiğini ifade ederek, "Bu konuda ikna edici birtakım konuşmalar yapılırdı. Bize o dönem askeri okulları kazanmamız noktasında neler yapılması gerektiği anlatılırdı. Biz bunun bize yardım etmek kastından kaynaklandığını düşünürdük. Ancak eğitime başladığımızda bunun böyle olmadığımı net şekilde anladık. Zira bizi belli dönemlerde sohbet toplantılarına çağırarak kontrol altına almaya çalışırlardı. Okuldaki komutanların da kendilerinden olduğunu ima eden sözler söylemekteydiler." diye konuştu.



Askeri okulda eğitim aldığı dönemde kendileri ile sohbet edenlerin, okuldaki komutanların da yapının içinde olduğunu vurguladığını anlatan O.K, "Sohbete gelen bir şahıs okuldaki bölük ve takım komutanlarının tamamının kendilerinden olduğunu açıkça ifade ederdi. 17-25 Aralık döneminde zihnimizde birtakım şeyler belirmesine rağmen yapı ile bağımızı hemen koparamadık." ifadesini kullandı.



"Bu yapı bizim gençlik yollarımızdan ve saflığımızdan istifade ederek bizi kendi boyunduruğu altında tutmak istedi." diyen O.K, "Okul bittikten sonra görev yaptığım yerdeki sıralı 3 amirim hakkında yapı ile ilgili işlem yapılmıştır. Dolayısıyla okul bittikten sonra görev yaptığım dönemde de yapının korkutucu yüzü bizi etkilemiştir." dedi.



Sanık, Ş.Y ise savunmasında, 2013 yılında örgüt üyelerinin yönlendirmesi ile Ankara'daki Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunu kazandığını söyledi.



Burada eğitime başladığında Vedat isimli birinin kendileri ile irtibata geçtiğini kaydeden Ş.Y, "Bu şahıs Bolu'dan Ankara'ya gelerek adresini bilmediğim bir evde bizi toplayarak dini sohbetler yapıyordu. Eğer bu davetlere icabet etmezsek okuldan atılacağımız söylenirdi. Ben o dönem taksirli bir olaya karışmıştım. Bu olayın benim atanmama etki yapacağı söylenerek yapı ile bağımın kopmaması söyleniyordu." şeklinde konuştu.



Ş.Y, okulunun bitmesinin ardından Adıyaman'a atandığını ifade ederek, "Karakol komutanım bu dönemde benim eşimle evlenmeme engel olmaya çalıştı. Eşimin hemşire olmasını bahane ederek hemşirelerin iyi insanlar olmadığı gibi söylemleri vardı. Bu söylemlerinden beni katalog evliliğe yönlendirmeye çalıştığını anladım. Evlenmeden önce eşime de askerlerin çok iyi eş olmayacağı yönünde söylemleri olmuş." dedi.



Dosyalardaki eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

