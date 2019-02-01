Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fetö/pdy Operasyonları

Bolu'da Fetö/pdy Operasyonları

7 dakika önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bolu'da Fetö/pdy Operasyonları, System.String[]
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çorum'da saklandığı belirlenen İ.A, operasyonla gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten İ.A, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) yapılanması içinde olduğu değerlendirilen soruşturma kapsamında ise şüpheli R.S'nin Manisa'da saklandığını belirleyen polis, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan R.S, Bolu'da çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı FETÖ'den Tutuklanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:10:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fetö/pdy Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]