Son Dakika Haberleri: Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında Malatya'da yakalanan firari, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında Malatya'da yakalanan firari, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, hakkında 2016 yılında yakalama kararı çıkartılan E.A'nın (33) Malatya'da saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli gözaltına aldı.

Öğretmenlik yaparken görevinden ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLcok'u kullandığı belirlenen E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine çıkartıldı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Malatya, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 kadının çaresizliğinden faydalanan milyonluk fuhuş çetesi çökertildi
Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğukkanlılığı kamerada İstanbul'da dev operasyon: Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:36:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]