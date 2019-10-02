Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, hakkında 2016 yılında yakalama kararı çıkartılan E.A'nın (33) Malatya'da saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu?