Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında Malatya'da yakalanan firari, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, hakkında 2016 yılında yakalama kararı çıkartılan E.A'nın (33) Malatya'da saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli gözaltına aldı.
Öğretmenlik yaparken görevinden ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLcok'u kullandığı belirlenen E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine çıkartıldı.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.