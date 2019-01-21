Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fetö/pdy Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'da Fetö/pdy Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

Bolu'da Fetö/pdy Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şüphelilerin FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede düzenlenen operasyonla yakalanan V.Y, İ.E, E.O. ve A.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:13 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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