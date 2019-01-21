Bolu'da Fetö/pdy Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.



Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şüphelilerin FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede düzenlenen operasyonla yakalanan V.Y, İ.E, E.O. ve A.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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