Bolu'da Fetö Sanığı Askerler Hakim Karşısında

Bolu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 askerin yargılanmasına başlandı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4 ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan meslekten ihraç edilen ve açığa alınan subay ve astsubay tutuksuz 4 asker ile avukatları katıldı.
İlk duruşmada, açığa alınan subay sanık C.K. savunma yaptı. Sanık, daha önce emniyet ve savcılık sorgularındaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu.
C.K, belli bir tarihten sonra örgütün, vatan ve millet menfaatleri doğrultusunda hareket etmediğini anlayarak uzaklaşmak istediğini ancak yapının kendisini bırakmadığını öne sürerek, bu doğrultuda "mahrem imam" Mehmet Emin Özyalvaçlı'nın verdiği talimatları hiçbir zaman yerine getirmediğini savundu.
Özyalvaçlı'yı sadece doktor olarak tanıdığını, kendisiyle irtibat kurduğu dönemde örgüt içindeki pozisyonu ve görevleri hakkında bilgisi olmadığını iddia eden C.K, "Emin, bana sim kart vererek iletişimi bu hat üzerinden sağlamamız gerektiğini söyledi. Ben bunun gereksiz olduğunu benimle konuşmak isteyenin kendi numaramdan arayabileceğini ifade ettim. Ayrıca Emin'in verdiği talimatlar arasında yer alan Bank Asya
'ya para yatırılması ve dijital TV
platform üyeliğinin iptali talimatlarına da uymadım." diye konuştu.
Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 22 Şubat 2019'a erteledi.
Eski astsubay M.K'nın davası
İkinci duruşmada, meslekten ihraç edilen astsubay M.K'nın davasına başlandı. Savunma yapan sanık, örgütle ne zaman ve ne şekilde irtibata geçtiğini daha önceki ifadelerinde anlattığını ve bunların hepsini kabul ettiğini yineledi.
Bolu'da bulunduğu 2012-2015 yılları arasında "Sinan" kod isimli F.Ö. ile görüştüğünü aktaran M.K, bu şahsın kendisini sabit hatlarla arayarak görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.
M.K, kendisini arayan F.Ö'nün evinde birkaç kez görüşme yaptığını aktararak, şunları kaydetti:
"F.Ö, zaman zaman benden personel hakkında bilgi almak isterdi. Ancak ben hiçbir şekilde bu sorularına cevap vermedim. Görüşmeye çağırdığında da bazen kabul etmediğim olurdu. Ancak sık sık arayarak rahatsız ettiğinden mecburen görüşmelere gitmeyi kabul ediyordum. Suçsuzum beraatıma karar verilmesini talep ediyorum."
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 6 Mart 2019'a erteledi.
Açığa alınan 2 astsubayın davaları
Aynı mahkemedeki 3 ve 4. duruşmalarda ise açığa alınan astsubaylar H.D. ile C.M'nin yargılanmasına başlandı.
Savunma yapan tutuksuz sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını ileri sürdü.
Dosyalardaki eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, H.D'nin duruşmasını 6 Mart 2019, C.M'nin duruşmasını ise 1 Mart 2019'a erteledi.