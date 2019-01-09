Bolu'da Fetö Sanığı Askerler Hakim Karşısında

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Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Gazeteci Fatih Portakal, Davalı ve Davacı Olarak Hakkında 109 Dosya Olduğunu Açıkladı