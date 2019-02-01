Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fetö Soruşturmasında 1 Tutuklama

Bolu'da Fetö Soruşturmasında 1 Tutuklama

52 dakika önce

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Rabia Sevinç tutuklanırken, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da Fetö Soruşturmasında 1 Tutuklama, System.String[]
BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Rabia Sevinç tutuklanırken, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Bolu'da ikamet eden İ.A. ve Rabia Sevinç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İ.A.'nın Çorum'da, Rabia Sevinç'in ise Manisa'da olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 'ByLock' kullancısı olduğu tespit edilen Rabia Sevinç ise tutuklandı. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:53 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu, Güncel
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