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Bolu'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

47 dakika önce

Bolu'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildiBOLU - Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan, aralarında asker, polis ve mahrem imam olan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
BOLU - Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan, aralarında asker, polis ve mahrem imam olan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, 'Silahlı Kuvvetler' içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve Bylock kullanıcısı 1 sivil mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı. FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Bolu'da FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
Kıbrıs, Bolu, 3. Sayfa
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