Bolu'da FETÖ şüphelisi çift adliyede - Son Dakika

Bolu'da FETÖ şüphelisi çift adliyede
BOLU'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'Bylock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan dini nikahlı çift adliyeye sevk edildi.
BOLU'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'Bylock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan dini nikahlı çift adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı iddia edilen M.K. (27) ve dini nikahlı eşi R.T. (25) için yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, sorgularında suçlamaları reddettikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:02 Kaynak: DHA
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