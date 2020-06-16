Bolu'da, FETÖ şüphelisi çift adliyede (2) - Son Dakika
Bolu'da, FETÖ şüphelisi çift adliyede (2)
1 TUTUKLAMABolu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Muhammer Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dini nikahla birlikte yaşadığı R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 TUTUKLAMA
Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Muhammer Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dini nikahla birlikte yaşadığı R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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16.06.2020 23:23:54. #1.13#
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